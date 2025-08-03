حقيقة شح البنزين المحسن والسوبر

وقال مدير عام الشركة، ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، أن "الحديث عن وجود شح في مادة البنزين المحسن والسوبر، عارٍ عن "، موضحا أن "ما حصل هو تأخير بإحدى البواخر الناقلة لهذه المادة".وأشار الى أن "عملية التفريغ انطلقت منذ يوم الخميس الماضي"، لافتا الى أن "العمل جارٍ على إعادة ضخ الكميات بشكل طبيعي".