بعد أقوى خسارة في 5 أسابيع.. تهديد من ترامب يرفع أسعار النفط

وارتفعت 43 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 68.07 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 65.56 دولار للبرميل، بحسب رويترز.وقال محللون استراتيجيون انه "لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن فرض رسوما جمركية ثانوية على مشتري النفط الروسي، وتتزايد الأحاديث في السوق عن أن مشتريات من النفط الروسي ربما تصبح في دائرة الضوء بعد ذلك".وانخفضت عقود النفط بأكثر من دولار يوم امس الثلاثاء لتغلق عند أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع، مسجلة جلسة رابعة من الخسائر، وسط مخاوف من فائض المعروض بسبب زيادة الإنتاج المخطط لها من جانب أوبك+ في سبتمبر أيلول.