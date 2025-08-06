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بعد أقوى خسارة في 5 أسابيع.. تهديد من ترامب يرفع أسعار النفط
اقتصاد
2025-08-06 | 01:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
858 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
تعافت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، من المستوى الذي سجلته يوم امس كأدنى مستوى في 5 أسابيع، حيث ارتفعت الأسعار اثر مخاوف اثارتها تهديدات الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
للهند بفرض رسوم جمركية عليها بسبب مشترياتها من النفط الخام الروسي.
وارتفعت
العقود الآجلة لخام برنت
43 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 68.07 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 65.56 دولار للبرميل، بحسب رويترز.
وقال محللون استراتيجيون انه "لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن فرض
الولايات المتحدة
رسوما جمركية ثانوية على مشتري النفط الروسي، وتتزايد الأحاديث في السوق عن أن مشتريات
الصين
من النفط الروسي ربما تصبح في دائرة الضوء بعد ذلك".
وانخفضت عقود النفط بأكثر من دولار يوم امس الثلاثاء لتغلق عند أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع، مسجلة جلسة رابعة من الخسائر، وسط مخاوف من فائض المعروض بسبب زيادة الإنتاج المخطط لها من جانب أوبك+ في سبتمبر أيلول.
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