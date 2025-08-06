وذكر المرصد، في تقرير ورد للسومرية نيوز، أن المصارف العاملة في موزعة بين أصول عراقية وعربية وأجنبية، مشيرا الى أن العقوبات التي تفرضها الأمريكية على هذه المصارف تحظر التعامل بالدولار.وبين، أن آخر المصارف المشمولة بالعقوبات كان الدولي، بسبب "وشاية" من مديره المفوض السابق، مؤكداً أن هذه الطريقة تتم عبر إرسال إيميل إلى وزارة الخزانة الأميركية يذكر فيه اسم المصرف وطريقة تعامله غير القانوني بالدولار أو تعاونه مع جهات محظورة.وأشار إلى أن يرد على هذه الاستفسارات الأمريكية، وفي حال التأخر أو عدم الرد، تصدر وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات بحق المصرف المعني.