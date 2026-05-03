دولة عربية لم تصدر أي قطرة نفط خلال نيسان وهذه الدول الاكثر تضررا.. ماذا عن العراق؟

وكتب حساب "تانكر تراكرز" على "X": "خلال أبريل 2026، صدرت صفر برميل من النفط الخام لأول مرة منذ انتهاء حرب الأولى".يشار إلى أن دول الكويت وقطر والبحرين والعراق هي الأشد تضررا من إغلاق حيث لا تملك سوى القليل من الوسائل لإيصال إنتاجها إلى أسواق العالم بعيدا عن المضيق.وجاء ذلك بحسب ما توقعه المحللون في "غولدمان ساكس" حوب تحقيق وسلطنة عمان مكاسب كبيرة من إغلاق مضيق هرمز، في حين ستتضرر دول أخرى ومنها الإمارات.وفي الوقت ذاته، أعلنت التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن وضع "معادلات وقواعد خاصة" للإدارة الجديدة لمياه الخليج.يُذكر أن الحرب بين والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي بدأت في 28 شباط 2026، تسببت في توقف شبه كامل للملاحة عبر مضيق هرمز، مما أثر على إمدادات النفط العالمية وأدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.وعلى صعيد متصل، أعلنت " " عن عطاءات لـ15 مشروعا بقيمة 190 مليون دينار وسط منافسة عالمية قوية.