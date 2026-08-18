المالية تعلن استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "ضمن جهود في تعزيز دقة وسلامة البيانات المالية، أعلن قسم توحيد الحسابات إتمام إدخال الحسابات الختامية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025"، مشيرة الى انه "تم استكمال القسم إدخال موازين المراجعة لشهر حزيران، وفق الإجراءات المحاسبية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز تكامل البيانات المالية ودقتها".وأكد القسم "استكمال إنجاز الحساب الختامي لجمهورية للسنة المالية 2022، تمهيداً لإحالته إلى لغرض التدقيق، وذلك في إطار حرص الدائرة على الالتزام بالضوابط والمعايير المحاسبية، ورفع كفاءة إجراءات العمل المالي الحكومي".