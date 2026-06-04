النفط عالمياً يتراجع.. والخامات العراقية تخالف الاتجاه بارتفاعات ملموسة

تراجع الأسعار العالميةسجلت الأسعار العالمية انخفاضاً مع بدء التعاملات؛ إذ تراجع بمقدار 77 سنتاً، أي بنسبة 0.79%، ليصل إلى 97.04 دولاراً للبرميل. كما انخفض خام غرب الوسيط الأميركي بمقدار 67 سنتاً، بنسبة 0.70%، مسجلاً 95.35 دولاراً للبرميل. في السياق ذاته، تراجعت سلة بنسبة 2.37% لتبلغ 101.58 دولاراً للبرميل، وانخفض خام في للطاقة بنسبة 0.11% ليصل إلى 91.96 دولاراً للبرميل.صعود لافت للخامات العراقية والخليجيةوعلى النقيض من المسار العالمي، سجلت الخامات الإقليمية ارتفاعات متفاوتة؛ حيث صعد خام الثقيل بنسبة 5.64% ليبلغ 72.08 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام البصرة المتوسط بنسبة 5.47% ليصل إلى 74.18 دولاراً للبرميل.وعلى صعيد الخامات الخليجية، زاد الخام العربي الخفيف السعودي بنسبة 3.97% ليصل إلى 107.85 دولارات للبرميل، بينما صعد خام مربان الإماراتي بنسبة 1.12% مسجلاً 97.17 دولاراً للبرميل.ويرى مراقبون أن هذا التباين يعكس تأثر الأسواق بضبابية المشهد الجيوسياسي، حيث تتفاعل أسعار الخامات المختلفة مع معطيات العرض والطلب الإقليمية والعقود الآجلة، مما أدى إلى هذا الاختلاف في الأداء بين الأسعار العالمية والخامات النوعية التي تعتمدها دول المنطقة في صادراتها النفطية.