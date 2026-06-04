عالميا.. أسعار الذهب تواصل الارتفاع

وارتفع سعر الأصفر بنسبة تصل إلى 0.7% ليقترب من 4465 دولاراً للأونصة، معوضاً بذلك جزءاً من انخفاضه بنسبة 1.2% في الجلسة السابقة، مع عودة المستثمرين إلى السوق.قالت ، رئيسة في دالاس، إن المسؤولين قد يحتاجون إلى رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2%.ومع استمرار المخاوف من التضخم وتوقعات رفع سعر الفائدة من قبل بحلول أوائل عام 2027 على الأقل، يجد الذهب صعوبة في تحقيق أي انتعاش جدي"، بحسب المحللين في شركة "تي دي سيكيوريتيز" (TD Securities)، ريان مكاي وبارت ميليك، في مذكرة.