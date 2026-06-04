الأسواق العالمية تشهد انخفاضاً بالنفط يدعم مؤشرات "وول ستريت" وهبوط حاد لأسهم التكنولوجيا

وذكرت تقارير مالية، أن "مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) سجل انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة، بعد تراجعه من أعلى مستوى قياسي له في الجلسة السابقة، في حين حقق مؤشر (داو جونز) الصناعي ارتفاعاً بنحو 720 نقطة، وبنسبة بلغت 1.4 في المائة، بينما تراجع مؤشر (ناسداك) المجمع بنسبة 0.7 في المائة".وأضافت التقارير، أن "هبوط أسعار القياسي بنسبة 2.9 في المائة ليصل إلى 94.96 دولار للبرميل، أسهم في دعم جزء كبير من الأسهم، وذلك بعد موجة ارتفاع سابقة كانت مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية بين وطهران"، مشيرة إلى أن "المستثمرين يترقبون اتفاقاً محتملاً لإعادة فتح أمام ناقلات النفط، مما قد يعزز تدفق الإمدادات العالمية ويضغط على الأسعار".وعلى صعيد حركة الشركات، أشارت المعطيات إلى "هبوط سهم شركة (برودكوم) لرقائق بنسبة 14.5 في المائة على الرغم من تحقيقها أرباحاً تجاوزت التوقعات، وسط مخاوف محللين من ارتفاع قيمتها السوقية بوتيرة مبالغ فيها، كما تراجعت أسهم شركات (مارفيل تكنولوجي) بنسبة 4.6 في المائة، و(مايكرون تكنولوجي) بنسبة 8.1 في المائة، و(كراود هولدينغز) بنسبة 7.9 في المائة".وفي قطاع السندات والبيانات الاقتصادية، "انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.45 في المائة، مما خفف الضغط على الأسواق المالية، بالتزامن مع صدور بيانات أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة تباطؤاً محدوداً في سوق العمل".وعالمياً، لفتت التقارير إلى أن "الأسواق الأوروبية سجلت ارتفاعاً طفيفاً، في حين شهدت البورصات الآسيوية تراجعاً جماعياً، حيث انخفض مؤشر (كوسبي) الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة، ومؤشر (هانغ سنغ) في بنسبة 1.5 في المائة، ومؤشر (نيكي) الياباني بنسبة 1.4 في المائة".