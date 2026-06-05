الغاز الأوروبي يقفز مع تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران

وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الجمعة، أن العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي الأوروبي صعدت بنحو 7% منذ يوم الجمعة الماضي، فيما سجلت الأسعار، يوم أمس الخميس، أعلى مستوياتها في أربعة أشهر.ويأتي هذا الارتفاع بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات الغاز الأوروبية بأكثر من المتوقع، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة امتلاء مرافق التخزين في القارة 41%، ما يزيد المخاوف بشأن قدرة أوروبا على تأمين احتياجاتها خلال الأشهر المقبلة.وأشارت الوكالة إلى أن استمرار إغلاق أو تعرض حركة الملاحة فيه لاضطرابات قد يؤدي إلى اشتداد المنافسة بين أوروبا وآسيا على شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً خلال فصل الصيف، الأمر الذي قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.وتراقب الأسواق عن كثب تطورات الملف الإيراني والمفاوضات مع ، لما لها من تأثير مباشر على تدفقات واستقرار أسواق الغاز.