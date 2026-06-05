الذهب يتراجع ويتجه لخسائر أسبوعية حادة

شهد الأصفر موجة بيع واسعة النطاق دفعته لتسجيل تراجعات حادة، حيث سجل الذهب الفوري انخفاضاً بنسبة 2.5% ليتداول عند 4,367 دولاراً للأونصة، ويتجه نحو خسائر أسبوعية بنحو 4%.كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 2.55% لتصل إلى 4,389 دولاراً للأونصة.