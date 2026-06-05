العراق يستحصل موافقة دولية لتمويل مشروع تطوير شبكة الطرق بـ900 مليون دولار

وذكر البنك، في بيان، أن "المشروع سيدعم الممرات الاقتصادية للنقل في عبر استثمارات استراتيجية في ممرات الطرق الرئيسية التي تُشكّل ركيزة أساسية لحركة النقل الداخلي والتكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي على المدى البعيد، وتعزيز سلامة وموثوقية حركة النقل وفتح آفاق لفرص جديدة للأفراد والشركات في أنحاء البلاد كافة".وأضاف البيان، أن " يمثل أكثر من 90% من حجم حركة النقل في العراق، إلا أن معظم شبكات الطرق في البلاد تعاني من ضعف البنية التحتية، ومن التدهور الناجم عن الضغوط المناخية، فضلًا عن مخاطر السلامة على الطرق".وأشار إلى، أن "مشروع الممرات الاقتصادية للنقل في العراق يرتكز على استثمارات ذات أولوية من خلال محورين استراتيجيين: ممر شمالي - جنوبي يربط بالحدود التركية عبر E2، وممر شرقي - غربي على امتداد الطريق السريع E1 الذي يربط بغداد بكل من والأردن".ولفت إلى، أن "البرنامج يموّل في مرحلته الأولى إعادة تأهيل الأجزاء الرئيسية من الطريق السريع E1، ويساعد على رفع كفاءة طرق محددة في إقليم ، وإنشاء القسم الأولي من الطريق السريع E2، وتتضافر هذه الاستثمارات لتعزيز كفاءة تشغيل شبكة الطرق الوطنية في العراق وتحصينها في مواجهة تغيّر المناخ، وإرساء قاعدة راسخة لمراحل مستقبلية تُسهم في جذب رأسمال القطاع الخاص وتوسيع نطاق برنامج ممرات النقل".وأكد البيان، أنه "من المتوقع أن يستفيد حوالي 7.9 مليون مواطن من المشروع، يسكن غالبيتهم على امتداد طرق جديدة أو مؤهلة، بما في ذلك حوالي 3 ملايين امرأة و1.5 مليون شاب"، لافتًا إلى أن "المشروع سيعود بالفائدة على مناطق مختلفة من العراق، من بغداد إلى وعلى طول الممرات عبر الحدود مع وسوريا وتركيا".واردف، أن "المشروع سيدعم أيضاً عقود صيانة الطرق القائمة على الأداء، وتهيئة بيئة مواتية لإقامة شراكات مستدامة مع القطاع الخاص، فضلًا عن استكشاف الفرص التي تساعد على تحقيق الدخل والإيرادات".واختتم البيان، أن " التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ستقوم بتنفيذ المشروع مع إشراف استراتيجي من لجنة توجيهية رفيعة المستوى تضم المؤسسات الوطنية الرئيسية وممثلين عن إقليم العراق".