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انخفاض كبير في أسعار الذهب بالأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
2026-06-06 | 06:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,035 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
تنشر
السومرية
نيوز أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة
بغداد
، اليوم السبت، المصادف 6 حزيران .2026
وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 910 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 915 ألف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة بلغ سعر بيع المثقال عيار 21 في محال الصاغة انخفاض جديد بأسعار الذهب في
الأسواق العراقية
اليوم بين 935 ألف دينار و940 ألف دينار، للذهب الخليجي.
وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.
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