إجراء فني لتعظيم الإنتاج.. النفط ترد على مزاعم خلط البنزين العادي بالمحسن

وأكدت الوزارة أن جميع المنتجات النفطية المقدمة للمواطنين مدعومة بالكامل، حرصاً من الحكومة على تعزيز أمن الطاقة وتأمين الوقود لجميع شرائح المجتمع، مشيرةً إلى أن أسعار الوقود في لا تتناسب مع نظيرتها في دول الجوار والعالم.وأوضحت الوزارة أنها توفر أربعة أنواع من الوقود للسيارات:البنزين العادي (درجة أوكتان تقارب 85).البنزين المحسن (درجة أوكتان تقارب 91).البنزين السوبر (درجة أوكتان 95).بالإضافة إلى الغاز السائل المخصص للسيارات.وفيما يخص عمليات الخلط داخل ، أكدت الوزارة أنها إجراء فني بحت لمعالجة منتوج "النفثا" اللاحق لعملية التكرير، بهدف تحسين المواصفات وتحويلها إلى بنزين مطابق للمواصفات العراقية، وذلك لتعظيم كميات الإنتاج وسد الاحتياج المحلي.وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام والجهات كافة باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنباً لنشر أي معلومة من شأنها إرباك الرأي العام في العراق.