كشف حقيقة إيقاف ناقلة عراقية قرب هرمز بسبب رسوم عبور لإيران

وذكرت الوزارة في بيان، إن هذه المعلومات عارية عن ، مؤكدة عدم وجود أي حادثة من هذا النوع تتعلق بصادرات النفط العراقية.وأضافت أن " " تلتزم، إلى جانب الوزارة، بجميع القوانين والضوابط الدولية المعتمدة في عمليات تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية.ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار والمعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب تداول الأخبار غير الدقيقة.