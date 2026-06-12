انخفاض جديد في أسعار النفط مع اقتراب اتفاق فتح مضيق هرمز

وبحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش، انخفضت 1.21 دولار أو 1.3 % إلى 89.17 دولار للبرميل.وهبط خام غرب ⁠تكساس الوسيط الأمريكي 1.23 دولار أو 1.4 % إلى 86.48 دولار.وعلى أساس أسبوعي، خسر 4.2 % والخام الأمريكي 4.4%.وأفاد ، مساء أمس الخميس، بأنه تم التوصل إلى تسوية عادلة للحرب مع ، مشيرا إلى أن التوقيع على الاتفاق في أوروبا سيكون في غضون الأيام القليلة القادمة بحضور نائبه جي دي فانس. ولفت ترامب إلى أن سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق.وبدوره، أكد مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة "فارس" الإيرانية أنه لم يتم اعتماد أي نص لمذكرة التفاهم الأولية مع حتى الآن.