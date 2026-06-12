السوق يتفاعل مع آمال الاتفاق الامريكي الايراني.. النفط يهبط 3.7%

وفقا لرويترز، تراجعت 3.34 دولار، أو 3.7%، إلى 87.04 دولار للبرميل بحلول الساعة، وانخفض سعر خام غرب الوسيط الأمريكي 3.11 دولار، أو 3.55%، إلى 84.60 دولار. وسجل كلا العقدين أدنى مستوياتهما منذ 17 أبريل/ نيسان.وقال كبير المحللين في مجموعة ، "تعتقد السوق أننا بتنا أقرب إلى التوصل إلى اتفاق".وأفاد مصدر غربي لرويترز الجمعة، بإمكان توقيع مذكرة تفاهم بين وإيران لوقف الحرب في وقت قريب ربما الأحد، مع ترجيح أن تكون جنيف أنسب مكان للتوقيع.إلا أن الإيرانية نفت تلك التكهنات، نقلا عن مصدر مقرب من المفاوضات.وألغى ضربات أعلن أنه سيشنها الخميس قائلا إن المحادثات مع أحرزت تقدما وإن توقيع اتفاق من شأنه إعادة فتح أمام الملاحة البحرية قد يتم بحلول مطلع الأسبوع.لكن للأنباء ذكرت أن المفاوضات النهائية على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة ستركز على القضايا النووية والاقتصادية لكنها ستستبعد أي نقاشات عن برنامج إيران الصاروخي.وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن المحادثات النووية ستجري في غضون 60 يوما بعد توقيع مذكرة التفاهم.وقال المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوشيتس، "عناوين الأخبار هي التي تقود السوق مرة أخرى، مع تنامي الثقة في التوصل في نهاية المطاف لاتفاق وفتح المضيق".لكنه أضاف أن مصدر القلق الذي يستدعي الحذر هو أن مخزونات النفط العالمية والإقليمية لا تزال منخفضة وقد تنخفض أكثر حتى مع وجود اتفاق، إذ سيستغرق الأمر وقتا لضمان تدفق النفط دون انقطاع.وأعلنت إيران في ساعة مبكرة من صباح الخميس "إغلاق" مضيق هرمز قائلة إنها ستطلق النار على أي سفينة تحاول عبور الممر المائي.وأدى إغلاق للمضيق، الذي كان يمر عبره عادة 20% من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، إلى .وأفادت وسائل إعلام رسمية الجمعة بأن القوات الإيرانية منعت ناقلة نفط من عبور مضيق هرمز دون تنسيق.وقال على إن السفن التجارية واصلت عبور الممر المائي.وقال محللون من آي.إن.جي في مذكرة صدرت الجمعة "نعتقد أن السوق ستصل لنقطة تحول في أواخر يوليو/تموز لو لم نشهد استئناف تدفقات النفط قبل ذلك الوقت. هذا توقيت ستدفع فيه مستويات المخزونات وارتفاع الطلب الموسمي الأسعار لقفزة كبيرة صوب ما يتراوح بين 120 و130 دولارا للبرميل".وخفض غولدمان ساكس توقعاته لمتوسط سعر لعام 2027 إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى نمو أقوى في المعروض وضعف مستمر في الطلب، لكنه توقع أيضا أن تتخطى الأسعار متوسط 2025 بسبب بناء دول لمخزونات النفط التجارية، وإضافة علاوة سعرية للتأمين من الاضطرابات.