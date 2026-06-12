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السوق يتفاعل مع آمال الاتفاق الامريكي الايراني.. النفط يهبط 3.7%

اقتصاد

2026-06-12 | 14:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السوق يتفاعل مع آمال الاتفاق الامريكي الايراني.. النفط يهبط 3.7%
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انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3% الجمعة إلى أدنى مستوياتها منذ شهرين تقريبا في ظل إعلان مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عن اقترابهم من التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في الشرق الأوسط.


وفقا لرويترز، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.34 دولار، أو 3.7%، إلى 87.04 دولار للبرميل بحلول الساعة، وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.11 دولار، أو 3.55%، إلى 84.60 دولار. وسجل كلا العقدين أدنى مستوياتهما منذ 17 أبريل/ نيسان.

وقال كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز، فيل فلين "تعتقد السوق أننا بتنا أقرب إلى التوصل إلى اتفاق".

وأفاد مصدر غربي لرويترز الجمعة، بإمكان توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب في وقت قريب ربما الأحد، مع ترجيح أن تكون جنيف أنسب مكان للتوقيع.

إلا أن وكالة أنباء فارس الإيرانية نفت تلك التكهنات، نقلا عن مصدر مقرب من المفاوضات.

وألغى ترامب ضربات أعلن أنه سيشنها الخميس قائلا إن المحادثات مع إيران أحرزت تقدما وإن توقيع اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية قد يتم بحلول مطلع الأسبوع.

لكن وكالة مهر الإيرانية للأنباء ذكرت أن المفاوضات النهائية على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة ستركز على القضايا النووية والاقتصادية لكنها ستستبعد أي نقاشات عن برنامج إيران الصاروخي.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن المحادثات النووية ستجري في غضون 60 يوما بعد توقيع مذكرة التفاهم.

وقال المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوشيتس، تاماس فارجا "عناوين الأخبار هي التي تقود السوق مرة أخرى، مع تنامي الثقة في التوصل في نهاية المطاف لاتفاق وفتح المضيق".

لكنه أضاف أن مصدر القلق الذي يستدعي الحذر هو أن مخزونات النفط العالمية والإقليمية لا تزال منخفضة وقد تنخفض أكثر حتى مع وجود اتفاق، إذ سيستغرق الأمر وقتا لضمان تدفق النفط دون انقطاع.

وأعلنت إيران في ساعة مبكرة من صباح الخميس "إغلاق" مضيق هرمز قائلة إنها ستطلق النار على أي سفينة تحاول عبور الممر المائي.
وأدى إغلاق طهران للمضيق، الذي كان يمر عبره عادة 20% من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأفادت وسائل إعلام رسمية الجمعة بأن القوات الإيرانية منعت ناقلة نفط من عبور مضيق هرمز دون تنسيق.

وقال الجيش الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي إن السفن التجارية واصلت عبور الممر المائي.

وقال محللون من آي.إن.جي في مذكرة صدرت الجمعة "نعتقد أن السوق ستصل لنقطة تحول في أواخر يوليو/تموز لو لم نشهد استئناف تدفقات النفط قبل ذلك الوقت. هذا توقيت ستدفع فيه مستويات المخزونات وارتفاع الطلب الموسمي الأسعار لقفزة كبيرة صوب ما يتراوح بين 120 و130 دولارا للبرميل".

وخفض غولدمان ساكس توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2027 إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى نمو أقوى في المعروض وضعف مستمر في الطلب، لكنه توقع أيضا أن تتخطى الأسعار متوسط 2025 بسبب بناء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمخزونات النفط التجارية، وإضافة علاوة سعرية للتأمين من الاضطرابات.
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