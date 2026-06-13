النقد الدولي يحذر من تدمير النظام المالي العالمي

ونقلت مجلة "بوليتيكو" عن جورجيفا أن نماذج الرائدة يمكن استخدامها بشكل إيجابي لتحديد "نقاط الضعف في الأمن السيبراني بسرعة ونطاق لم يكن متوقعاً من قبل"، مما يمكن استخدامه لـ"معالجة هذه الثغرات وحماية النظام المالي من الهجمات".وأضافت: "لكن في الأيدي الخطأ، يمكن استغلال هذه القدرة نفسها لتدمير النظام المالي، وهذا ما يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود".