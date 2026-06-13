الدولار يستقر في بغداد ويتراجع بكردستان مع إغلاق التداولات

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي امام الدينار العراقي، اليوم السبت، استقراراً في أسواق العاصمة ، فيما انخفضت في مع إغلاق التداولات المسائية.



سعر البيع: 155,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار

سعر الشراء: 154,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار





سعر البيع: 154,600 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 154,500 دينار لكل 100 دولار

سعر البيع: 155,250 ديناراً مقابل كل 100 دولارسعر الشراء: 154,250 ديناراً مقابل كل 100 دولارسعر البيع: 154,600 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 154,500 دينار لكل 100 دولار