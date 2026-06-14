الدولار يرتفع في بغداد واربيل مع إغلاق التداولات

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي امام الدينار العراقي، ارتفاعاً في أسواق وأربيل بالتزامن مع إغلاق البورصة مساء اليوم الاحد.



سعر البيع: 155500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 154500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 154800 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 154750 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 155500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 154500 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 154800 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 154750 ديناراً مقابل 100 دولار.