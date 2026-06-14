بغداد وأربيل تتفقان على خطط مشتركة لحماية الشركات النفطية

وقال في بيان "بتوجيه من رئيس القائد العام للقوات المسلحة لبسط سلطة القانون وتأمين الاقتصاد، زار وفد عسكري وأمني اتحادي رفيع، برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق اول الركن ، وعضوية معاون العمليات، وقائد ، والمتحدث باسم القائد العام، ومدير الاستخبارات العسكرية، وكبار الضباط، اليوم الأحد، لبحث التنسيق المشترك وحماية المنشآت الحيوية".وأضاف، أن "الوفد فور وصوله عقد لقاءات استراتيجية شملت ، ورئيس الإقليم ، ورئيس الحكومة ، بحضور وزير داخلية الإقليم، والأمين العام للبيشمركة، وممثلية الإقليم في ، وجرى الاتفاق على وضع خطط محكمة لحماية الشركات النفطية، ووضع حد لاستهدافها، بما يهيئ الظروف لاستئناف إنتاج وتصدير النفط لإنعاش الاقتصاد ودعم الإعمار".وأشار الى، أن "اللقاءات شهدت تأكيدا متبادلا على استمرار العمل المشترك بين الجيش والبيشمركة لسد الفراغات وملاحقة الإرهاب".من جانبه، أشاد رئيس الإقليم بـ"التنسيق الوثيق مع بغداد"، مؤكدا أن "إعادة التصدير تعد خطوة استراتيجية لإنعاش البلاد، لتؤكد أن أمن المنشآت الحيوية ثابت سيادي لا مساومة فيه، وتكامل الجهود هو الضمانة لحماية السيادة واستدامة الاستقرار".