عقود خام برنت تهبط بعد التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران

وقالت وكالة "رويترز"، " تهبط 4% وتصل إلى 83.96 دولارا للبرميل بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق بين وواشنطن".

وأضافت "العقود الآجلة للخام الأمريكي تلامس أدنى مستوياتها عند 80.25 دولارا للبرميل".

وكان الباكستاني أعلن، قبل قليل، عن التوصل إلى اتفاق سلام بين وإيران عقب محادثات مكثفة، وأعلن بعده الرئيس الأمريكي ، أن وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام.