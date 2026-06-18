النفط يواصل الانخفاض مع ترقب الاتفاق الأمريكي ـ الإيراني

وتراجعت بمقدار 89 سنتاً، أو 1.12%، لتصل إلى 78.66 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب الوسيط الأميركي بمقدار 98 سنتاً، أو 1.28%، إلى 75.81 دولاراً للبرميل.وقال محللون إن موجة البيع في أسواق الطاقة جاءت مع استمرار المتعاملين في تسعير عودة أسرع من المتوقع للنفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بعد التفاهم الأخير بين وطهران.وتتضمن مذكرة التفاهم فترة تفاوض تمتد 60 يوماً، مع السماح بحرية الملاحة عبر وإعادة حركة الشحن إلى طاقتها الكاملة خلال 30 يوماً.