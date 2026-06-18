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بالنصف الأول من 2026.. أسعار السكر تنخفض عالمياً 20%
اقتصاد
2026-06-18 | 09:20
Alsumaria Tv
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كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" أن أسعار السكر العالمية شهدت تراجعا بنسبة 20% خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وبلغ متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من السكر في الأسواق العالمية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري حوالي 32.2 سنتا، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 20.4% عن متوسط السعر المسجل في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى وفرة المعروض في الأسواق العالمية، حيث ورد في الوثيقة: "شهدت أسعار السكر العالمية تراجعا بشكل عام منذ بداية موسم 2025-2026، ومن المتوقع أن يكون العرض في الأسواق العالمية كافيا لتلبية الطلب".
وفي توقعاتها لموسم 2025-2026، تتوقع منظمة "فاو" أن يصل حجم التجارة العالمية للسكر إلى 64.1 مليون طن، بزيادة نسبتها 0.6% عن الموسم السابق، مدعوما بارتفاع الصادرات من
تايلاند
، والتي من شأنها أن تعوض أكثر من أي تراجع محتمل في الإمدادات القادمة من
الاتحاد الأوروبي
.
وأضاف التقرير: "من المتوقع أن يعوض نمو عرض الصادرات من تايلاند أكثر من أي انخفاض في الإمدادات من الاتحاد الأوروبي".
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