بالنصف الأول من 2026.. أسعار السكر تنخفض عالمياً 20%

وبلغ متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من السكر في الأسواق العالمية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري حوالي 32.2 سنتا، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 20.4% عن متوسط السعر المسجل في الفترة المماثلة من العام الماضي.وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى وفرة المعروض في الأسواق العالمية، حيث ورد في الوثيقة: "شهدت أسعار السكر العالمية تراجعا بشكل عام منذ بداية موسم 2025-2026، ومن المتوقع أن يكون العرض في الأسواق العالمية كافيا لتلبية الطلب".وفي توقعاتها لموسم 2025-2026، تتوقع منظمة "فاو" أن يصل حجم التجارة العالمية للسكر إلى 64.1 مليون طن، بزيادة نسبتها 0.6% عن الموسم السابق، مدعوما بارتفاع الصادرات من ، والتي من شأنها أن تعوض أكثر من أي تراجع محتمل في الإمدادات القادمة من .وأضاف التقرير: "من المتوقع أن يعوض نمو عرض الصادرات من تايلاند أكثر من أي انخفاض في الإمدادات من الاتحاد الأوروبي".