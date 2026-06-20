الدولار يبدأ الأسبوع بارتفاع يتجاوز الـ155 الفا

– اقتصادي

شهدت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، ارتفاعا في التعاملات الصباحية لليوم السبت.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 156,000 دينار مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 155,000 دينار.

