الذهب يتراجع ويبتعد عن المليون دينار للمثقال الواحد

– اقتصادي

شهدت أسعار الذهب تراجعا في السوق العراقية لتبتعد عن المليون دينار للمثقال الواحد.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة، بين 910 و920 ألف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 880 و890 ألفاً.

