البورصة العراقية تُغلق على ارتفاع بأسعار صرف الدولار

سعر البيع: 156,500 دينار مقابل كل 100 دولارسعر الشراء: 155,500 دينار مقابل كل 100 دولارسعر البيع: 155,650 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء: 155,550 ديناراً مقابل كل 100 دولار.