أسعار الدولار تقفز من جديد في العراق

– اقتصادي

شهدت اسعر صرف الدولار امام الدينار، ارتفاع في التعاملات الصباحية لليوم الاحد.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 156,500 دينار مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 155,500 دينار مقابل 100 دولار.