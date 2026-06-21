أسعار الذهب في الأسواق المحلية ببغداد اليوم الأحد

أسعار الجملة في :سجلت أسواق الجملة في شارع النهر ببغداد الأسعار الآتية للمثقال الواحد عيار 21:الذهب الخليجي والتركي والأوروبي: بلغ سعر البيع 908 آلاف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 904 آلاف دينار.الذهب العراقي: بلغ سعر البيع 878 ألف دينار، في حين وصل سعر الشراء إلى 874 ألف دينار.أسعار الذهب في محال الصاغة:شهدت أسعار البيع في محال الصاغة ببغداد تداولات ضمن النطاقات التالية:الذهب الخليجي عيار 21: تراوح سعر البيع للمثقال الواحد بين 910 و920 ألف دينار.الذهب العراقي: تراوح سعر البيع للمثقال الواحد بين 880 و890 ألف دينار.