الدولار يواصل التحليق.. ارتفاع جديد في البورصة المحلية

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، ارتفاعاً جديداً في أسواق وأربيل بالتزامن مع إغلاق البورصة.



سعر البيع: 157000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 156000 دينار مقابل 100 دولار





سعر البيع: 156250 دينارا لكل 100 دولار

سعر الشراء: 156200 دينارا مقابل 100 دولار

سعر البيع: 157000 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 156000 دينار مقابل 100 دولارسعر البيع: 156250 دينارا لكل 100 دولارسعر الشراء: 156200 دينارا مقابل 100 دولار