الزيدي يرعى مراسم الاستلام والتسليم للبنك المركزي العراقي

وشدد ، وفق بيان لمكتبه، على "أهمية المضي ببرامج الإصلاح المصرفي، وبما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي، ويوفر البيئة الاقتصادية والاستثمارية الملائمة لتعزيز التنمية، مؤكدا ضرورة مواكبة التحول الرقمي الذي يشهده العالم وتطبيق المعايير الدولية في تنفيذ السياسات المالية".وأثنى رئيس على الجهود التي قدمها العلاق خلال توليه المسؤولية، موجهاً بتكليفه بمهام مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية استكمال البرامج الستراتيجية التي تعزز الأداء المؤسسي وتدعم الاستقرار المالي والمصرفي في .