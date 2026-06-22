إيران: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سيصدر إعفاء من العقوبات على بيع النفط

وذكر همتي في تصريحات صحفية، ان "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سيصدر إعفاء من العقوبات على بيع النفط الإيراني".



من جانبه اكد عضو الوفد الإيراني في وقت سابق أن المباحثات تناولت أيضاً ملف الأصول الإيرانية المجمدة وآليات الإفراج عنها، إلى جانب مناقشة ترتيبات إنهاء الحرب على مختلف الجبهات، بما فيها الساحة .