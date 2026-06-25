رويترز: العراق يدرس فكرة الانسحاب من أوبك

وذكرت الوكالة، نقلًا عن مسؤولين عراقيين، أن " سيضطر إلى النظر في جميع الخيارات المتاحة إذا لم تتم زيادة حصته في بشكل كبير".وتابعت: "يمر العراق بأزمة مالية حادة ناجمة عن الانخفاض الكبير في صادرات النفط بسبب حرب ، ما يستدعي النظر بجدية في زيادة حصته داخل أوبك".وأضافت: "يدرس مسؤولون عراقيون فكرة الانسحاب من أوبك، لكن الخطة الحالية تتمثل في البقاء والسعي للحصول على حصة إنتاجية أكبر".