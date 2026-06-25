الذهب يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر تحت ضغط صعود الدولار

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت ، تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.29% إلى 3997 دولار للأونصة.فيما انخفضت العقود الفورية للأصفر الرنان بنسبة 0.52% إلى 3978.59 دولار للأونصة، بعد أن سجل أمس الأربعاء أدنى مستوى له ⁠منذ 2025.وتراجع سعر الذهب إلى ما دون مستوى الرئيسي 4000 دولار للأونصة أمس تحت ضغط ارتفاع الدولار وتوقعات برفع (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـ"سي إم إي"، يتوقع المتعاملون ثلاث زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، ويرون ‌فرصة ⁠بنسبة 67 بالمئة تقريبا لإقرار زيادة في سبتمبر المقبل.وارتفع الدولار لليوم الثالث على التوالي أمس ليصل إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا، مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين الحائزين على ⁠عملات أخرى.وينتظر المستثمرون صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في ، وهي مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي، والمقرر صدورها في وقت لاحق ⁠من اليوم للحصول على مؤشرات إضافية بشأن السياسة النقدية.