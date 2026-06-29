العراق يناقش مع سوريا انشاء أنبوب نفطي

وقال حسين في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، "إن الزيارة شهدت لقاءات ثنائية مع رئيس الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى وزيري الخارجية والطاقة".وأضاف: "ركزنا في المباحثات على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا الاقتصادية، وفي مقدمتها إنشاء أنبوب نفط عراقي يمر عبر ، فضلاً عن التطرق إلى الملفات الأمنية والزراعية المشتركة".وأشار وزير الخارجية إلى أن "المباحثات ركزت بشكل أساسي على خطوط النفط الممتدة إلى مصفاة بانياس"، مبيناً أنه "تم التباحث مع حول هذا المشروع، على أن يتم تنفيذه برعاية شركات أجنبية، وبالتنسيق مع خبراء ومختصين من الجانبين العراقي والسوري".