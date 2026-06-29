الذهب يتراجع مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، بالتزامن مع في أعقاب التصعيد العسكري الأخير بين وإيران.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.03% ليصل إلى نحو 4045.95 دولاراً للأونصة.



ويأتي هذا التراجع بعد أن سجل الذهب الأسبوع الماضي أدنى مستوى له خلال أكثر من سبعة أشهر، بينما يتجه الأصفر لتسجيل رابع خسارة شهرية متتالية، مع انخفاض إجمالي بنحو 10.4% خلال الشهر.