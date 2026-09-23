داماك تضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مبادرة "بيت العز المجتمعية" في منطقة النهروان في بغداد

وتُعد هذه المرحلة جزءاً من مبادرة تشمل تسليم 1,000 وحدة سكنية في منطقة النهروان، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى الآن نحو 23%. وتُقدَّم هذه الوحدات دون أي بدل مالي على المستفيدين، على أن يتم تخصيصها للعائلات العراقية المستحقة من خلال آلية توزيع تديرها الجهات الحكومية المختصة.وتأتي مبادرة النهروان في إطار التزام أوسع لشركة داماك بتقديم 7,000 وحدة سكنية مجانية في عدد من المحافظات العراقية، بالتعاون مع الحكومة العراقية، تأكيداً على مساهمة الشركة في دعم التنمية العمرانية والاجتماعية في البلاد، وتعزيزاً لمسيرتها الممتدة في السوق العراقي.تعليقاً على ذلك، قال ماجد الغزالي، نائب رئيس أول للمشاريع في داماك إنترناشونال والمفوض الرسمي لشركة دايكو العالمية في العراق: "يعكس مشروع النهروان التزام داماك الحقيقي في دعم رؤية الحكومة الرامية إلى دعم المجتمع المحلي، وإيجاد بيوت كريمة للعائلات المستحقة، بما يعزز جهود التنمية الحضرية والعمرانية في البلاد على المدى البعيد".هذا وشهد الحفل حضور شخصيات رسمية وممثلين عن وسائل الإعلام العراقية، في إطار تعزيز الوعي الوطني بهذه المبادرة، وتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه داماك في دعم قطاع الإسكان في العراق.