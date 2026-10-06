ارتفاع كارثي بأسعار الدولار في العراق

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً جديداً أمام الدينار العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، في أسواق وأربيل عند الإغلاق.



سعر البيع: 163,500 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 162,500 دينار لكل 100 دولار





سعر البيع: 162,850 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 162,750 ديناراً لكل 100 دولار سعر البيع: 163,500 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 162,500 دينار لكل 100 دولارسعر البيع: 162,850 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء: 162,750 ديناراً لكل 100 دولار