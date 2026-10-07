الدولار يتراجع مع إغلاق التداولات في العراق



تراجعت أسعار صرف الدولار الأميركي امام الدينار العراقي، مساء اليوم الأربعاء، في واربيل مع اغلاق التداولات.



سعر البيع: 167500 دينار مقابل كل 100 دولار

سعر الشراء: 166500 دينار مقابل كل 100 دولار





سعر البيع: 166700 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 166600 دينار مقابل كل 100 دولار

سعر البيع: 167500 دينار مقابل كل 100 دولارسعر الشراء: 166500 دينار مقابل كل 100 دولارسعر البيع: 166700 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 166600 دينار مقابل كل 100 دولار