النفط تكشف أسباب توقف تصدير الخام العراقي إلى الأردن

وقال المتحدث باسم الوزارة، سليم ، إن "توقف صادرات النفط الخام العراقي الى يعود الى أسباب فنية تتعلق بمواصفات النفط الخام والمصافي الأردنية"، بحسب .وأضاف، ان " الأردنية كانت تتجهز سابقاً بنفط خام الخفيف الذي يعد ملائماً لطبيعة عملها إلا ان كميات من هذا النوع من النفط غير متوفرة حاليا".وأوضح الركابي، ان " عرض على الجانب تجهيزه بنفط خام المتوسط بديلاً عن خام كركوك الخفيف إلا ان الجانب الأردني بين عدم إمكانية تشغيل مصافيه على هذا النوع من النفط الخام".