المريخ وأورانوس يتآمران ضدنا في يوليو.. اكتشف ما يخفيه الفلك لأبراجك!

يشهد شهر تموز/ يوليو تحديات كبيرة وتغيرات ملموسة بسبب اقتران الكواكب المريخ وأورانوس في برج الثور، متزامنةً مع الأيام الأولى من الشهر وقمر في الثور في مربع مع بلوتون المتراجع في برج الدلو.

بحسب توقعات عالمة الفلك جاكلين عقيقي، هذا الوضع الفلكي يشير إلى احتمالات كبيرة للأزمات والتوترات على المستوى العالمي، مما يهدد بحدوث اضطرابات في مختلف القطاعات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تصاحبنا أوضاع مناخية قاسية وارتفاع شديد في درجات الحرارة تؤدي إلى دمار واسع.

تأثير الكواكب على الأبراج:

بالرغم من التحديات العالمية، هناك فرص للتقدم والنجاح للأبراج. الكواكب في برج السرطان - الشمس، الزهرة، وعطارد - تدعم مواليد الأبراج المائية (السرطان، العقرب، والحوت)، مما يمنحهم فرصًا للتحليق في سماء النجاحات. كما سيحظى مواليد برجي القوس والجوزاء بدعم مالي وراحة، فيما يحقق مواليد الثور والعذراء نجاحات كبيرة ويعيشون فترة من الفرح والسعادة.

نصائح عامة للأبراج:

بحسب عقيقي، طالما الكواكب في حالة تقدم، يمكن للأبراج الاستفادة من الطاقات الإيجابية، باستثناء تأثيرات تراجع كوكبي بلوتون وزحل. النصيحة الأساسية هي عدم التأثر بالأحداث الخارجية والتركيز على الأعمال والمشاريع الشخصية. من خلال الجهد والاجتهاد، يمكن تحقيق الأهداف المرجوة. بالإضافة إلى ذلك، تظل الصلاة والانتباه جزءًا مهمًا من تحقيق النجاح. نتمنى للجميع شهرًا موفقًا ومليئًا بالإنجازات.