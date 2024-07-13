ضغوطات نارية: كيف يتلاعب المريخ وأورانوس بأبراجنا من 12 إلى 18 يوليو؟

وفقًا لتوقعات الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، يشهد الأسبوع الممتد من من الجمعة 12 الى الخميس 18 تموز يوليو 2024 أحداثًا فلكية مميزة وتأثيرات قوية على الأبراج. أبرز هذه الأحداث هو اقتران المريخ مع أورانوس في برج الثور، مما يسبب تأثيرات خطيرة بسبب تربيعه مع كوكب بلوتون المتراجع في الدلو.

تصف عقيقي هذه الفترة بكونها دقيقة، حيث تحتاج الابراج إلى الحذر حيث تنتشر أخبار نارية وأحداث عالمية تؤثر على الجميع.

بالنسبة للأبراج الهوائية والنارية، مثل الجوزاء، الميزان، الدلو، الأسد، والقوس، تشهد انفراجات ونجاحات بفضل مواقع الكواكب الجيدة. هذه الأبراج ستستفيد من وجود القمر في الميزان، عطارد والزهرة في الأسد، والمشتري في الجوزاء، مما يعدهم بأسبوع مليء بالنجاحات والتقدم.

في المقابل، تواجه الأبراج الثابتة، مثل الثور، الأسد، العقرب، والدلو، ضغوطات نفسية ومعنوية بسبب اقتران المريخ وأورانوس. هذه الفترة تحتاج منهم التحلي بالصبر والحذر لتجاوز التحديات.

كما أشارت عقيقي أن تفاصيل الأحداث اليومية تشير إلى بداية أسبوع مميزة. يومي السبت والأحد، يكون القمر في برج الميزان في مربع مع الشمس من السرطان، مما يعزز العلاقات الاجتماعية والعاطفية. ثم ينتقل القمر إلى العقرب يومي الاثنين والثلاثاء، مما يدفع بمصالح الأبراج المائية نحو الأمام. في يومي الأربعاء والخميس، يصل القمر إلى برج القوس، محسنًا أوضاع مواليد الحمل، الأسد، والقوس. ويختم الأسبوع يوم الجمعة مع تحضير القمر للاكتمال في برج الجدي، مما ينشط حركة الاستثمارات العقارية والمهنية لمواليد الثور، العذراء، والجدي.

وجود كوكب الزهرة في برج القوس يوفر أجواء عاطفية لمواليد الحمل، الأسد، والقوس، مما يعزز جاذبيتهم ويوفر مناخًا مناسبًا للقاءات والمصالحات.

بالتالي، ينتظرنا أسبوع مليء بالأحداث الفلكية المثيرة والتأثيرات المتنوعة على مختلف الأبراج. ابقوا متيقظين وتحلوا بالصبر والحذر لتحقيق أفضل النتائج والاستفادة من الفرص المتاحة