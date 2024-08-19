القمر العملاق الأزرق ظاهرة فلكية تنذر بكوارث.. تبلغ ذروتها اليوم

وتقول: يستيقظ فعليا تنين النار وينذر بالحرائق الكبيرة على كافة الاصعدة في هذا الشهر، شهر آب اللهاب بحيث لا تزال تداعيات التنافر بين اورانوس وبلوتون المتراجع فيتسبب باوضاع صعبة. ندخل في هذا الشهر نفقاً مظلماً حافلا بالمستجدات الصعبة عالميا التي تنذر بالاسوا. تعم فيه الفوضى فلا ندرك من اين نبدأ والى اين نذهب انه الشهر الاكثر تلويحاً بحروب ونزاعات واضطرابات مع تراجع عطارد في الاسد، هذا التراجع ينذر بفوضى وحروب عالميا او ثورة في الطبيعة وحرائق او فياضانات.مع اكتمال القمر الليلة وزوايا التربيع التي تستمر معنا حتى اخر الشهر، كلها مؤشرات تدعو للحذر الشديد. هذا وقت تضاعف الصلاة والصوم والصدقة والاستراحة. يجب الابتعاد عن أخذ قرارات كبيرة ومصيرية فليس الوقت وقتها. تتراجع عملية الخلق والابداع لدى الكثيرين ويتأثر خاصة الفنانون بهذا التراجع ويشعرون بجفاف الوحي. كما سنلاحظ كثرة الانفصال في العلاقات الهشة.اماهنا فهو ان هذا الشهر هو شهر المعارك والاتهامات والنزاعات والضغوطات والعدوانية. انه آب اللهاب المثقلوالمشاكل السياسية العالمية مع احداث تاريخية عجيبة غريبة تهتز لها الدنيا.