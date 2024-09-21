مع بداية الخريف: تغييرات في مواقع الكواكب... رومانسية للأبراج المائية!

بالنسبة الى أبرز الاحداث الفلكية، يعلن هذا الاسبوع تحديدا يوم 21 أيلول، دخولنا رسميا في فصل الخريف، إذ نشهد تغييرات كثيرة في مواقع الكواكب.يبدأ انتقال الشمس من الترابي الى الميزان الهوائي، فيقدّم الحظ الى مواليد الأبراج الهوائية (الجوزاء، الميزان، الدلو) جرعات كبيرة من الحماية والاستقرار والازدهار. فتكون سنة القرارات والخطوات النهائية للوصول إلى الرضى الشخصي.بحسب عقيقي، يُعتبر هذا العام سنة واعدة جداً تحمل النجاح والشهرة والفرص . تفتح لك الشمس الأبواب وتزيل العقبات من طريقك، الأمر الذي يسهّل عليك كسب التقدير والوصول إلى مراتب أعلى.مهنيا، من المحتمل أن تقوم بتغيير مركزك داخل الشركة نفسها أو التوقيع على عقد جديد مع أهم أو أكثر إشراقاً. تستطيع الانتقال إلى بلد آخر أو تتضاعف فرص الحصول على المكافآت وشهادات التقدير.يشهد هذا الاسبوع انتقال كوكب عطارد، كوكب العلم والمعرفة وسرعة البديهة، إلى الميزان ما يجعل مواليد الابراج الهوائية تفكر بشكل صحيح، وتدرس خطواتها جيّداً.بالنسبة الى حركة القمر، تلفت عقيقي إلى أنها، تشهد تنقلات سريعة فيسجل يوم السبت وجود القمر في برج الثور الترابي، فتكون بداية أسبوع مميزة لكل من مواليد الثور والجدي، لينتقل بعدها القمر بين الاحد والثلاثاء الى برج الجوزاء الهوائي ليشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الميزان ما يجعل مواليد الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو تتقدم بخطوات كبيرة وناجحة ثم ينتقل بعدها القمر الى برج المائي يومي الاربعاء والخميس ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الميزان، فتكون ايام حافلة بالحظ والتفوق لكل من مواليد الابراج المائية العقرب والحوت.يختتم الأسبوع يوم الجمعة بانتقال القمر إلى برج الأسد، مما يشير إلى انفراج وارتياح مهني ومالي لمواليد والأسد والقوس.حركة الكواكب تكون على الشكل التالي:-الشمس وعطارد في الميزان-الزهرة في العقرب-المشتري في الجوزاء-زحل ونبتون في الحوت-بلوتون في-اورانوس في الثور-المريخ فياطلع على برجك يوما بيوم على هذا الرابط