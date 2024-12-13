مع بداية المربعات الفلكية: استعدّوا لمرحلة حرجة حتّى نهاية عام 2024!

تستهلّ الخبيرة الفلكية، جاكلين عقيقي، سلسلة توقعاتها الفلكية لهذا الاسبوع على بالحدث الابرز وهو كوكب عطارد الى سيره المباشر في برج اعتبارًا من تاريخ يوم 15 ديسمبر/ كانون الاوّل، فترتاح معه كل من مواليد الجوزاء، والقوس من تاثيراته الكارثية المدمرة وتتحسّن أوضاعهم.

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وللتربيعات الصعبة، التي تبدأ اعتبارًا من تاريخ يوم 20 حتى نهاية عام 2024 ، حصّتها من الاحداث الفلكية، بحيث تُشكّل مرحلة دقيقة جدًّا تحمل في طيّاتها خضات كبيرة تُنذر بأوضاع كارثية وكوراث طبيعية بما فيها من حروب وزلازل. وحتى على صعيد الابراج، سوف يشعر كل من مواليد الجوزاء، الميزان، والحوت بالتراجع والتعب مع انتقال القمر الى العذراء، ليشكل مربعات خطيرة مع كل من الكواكب زحل ونبتون في الحوت، مربعًا مع الشمس وعطارد في القوس، ومربعًا دقيقًا مع كوكب المشتري من الجوزاء. يليها مربعات أخرى مع الزهرة وبلوتون من الدلو، ومربعًا مع اورانوس من الثور، ومربعًا آخر مع المريخ "كوكب الحرب" في الاسد.

وبحسب عقيقي، فإنّ كلّ هذه المربعات تشير الى فلكية دقيقة تنذر بأوضاع حرجة جدًّا.

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من أبرز الاحداث الفلكيّة أيضًا، هو تراجع المريخ في الاسد ما يعني تراجعًا معنويًا وماليًا وتهور وتسرع لكل من مواليد الثور الاسد العقرب والدلو..





بالنسبة إلى حركات الكواكب فهي على الشكل التالي:

- الشمس وعطارد في

- الزهرة وبلوتون في الدلو

- نبتون وزحل في الحوت

- المريخ متراجعًا في الاسد

- المشتري متراجعًا في الجوزاء

- اورانوس في الثور