إلى مواليد الابراج المائية... قد يطرقُ الحبّ بابكم مع اكتمال القمر!

تعتبر الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أنّ اكتمال القمر في برج يومي الاثنين والثلاثاء هو من أبرز الأحداث الفلكية لهذا الأسبوع. هذا الحدث الذي يأتي مرة واحدة في السنة، يتميز بمعطيات إيجابية تعود بالنفع على مواليد الأبراج المائية، وهي والعقرب والحوت، بالإضافة إلى الأبراج الترابية مثل والعذراء.وتؤكّد عقيقي أنّ هذا الاسبوع سيشهد وجود كوكب الزهرة بجانب زحل ونبتون في برج الحوت، ممّا يمنح مواليد الأبراج المائية سحرًا وجاذبية لا تُضاهى. هذه التأثيرات الفلكية تُعزّز العلاقات العاطفية، حيث يمكن لمواليد هذه الأبراج استخدام الكلمات الجميلة والمصالحة لإشعال الحب من جديد، ممّا يساعدهم في تحقيق أهدافهم العاطفية وأمانيهم.

تابعوا جاكلين عقيقي علىمع نهاية الأسبوع، ينتقل القمر إلى برج ليشكل مثلثًا فلكيًا مع الشمس وعطارد في برج الجدي. هذا التشكيل الفلكي يُوفر لمواليد الأبراج الترابية هالة مميزة وجذابة، ممّا يُتيح لهم فرصًا عديدة لإبراز قدراتهم الفكرية والسياسية.تبدأ حركة القمر يومي السبت والأحد في برج الجوزاء، ممّا يحسن أوضاع مواليد الجوزاء والميزان والدلو. ثم ينتقل القمر المكتمل إلى برج يومي الاثنين والثلاثاء، ممّا يعني فترة استثنائية من الحظ لمواليد والعقرب والحوت.بعد ذلك، ينتقل القمر إلى برج الأسد يومي الأربعاء والخميس، حيث تعيش مواليد الأبراج النارية، وهي الحمل والأسد والقوس، أجواء إيجابية وتدير أعمالها بنجاح واطمئنان، ما يعزز تحركاتهم ويقوي حججهم بالأدلة.مع وصول القمر إلى برج يوم الجمعة، وتشكيل مثلثًا فلكيًا ترابيًا مع الشمس وعطارد في الجدي، تولد أجواء ممتازة لمواليد والعذراء والجدي.• أمّا بالنسبة لحركة الكواكب، فهي على الشكل التالي:• الشمس وعطارد في برج الجدي• الزهرة وزحل ونبتون في برج• المريخ في برج• المشتري في برج الجوزاء• أورانوس في برج• بلوتون في برج الدلو