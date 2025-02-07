استعدوا لمفاجآت فلكية: اكتمال القمر في الأسد سيُغير قواعد اللّعبة!

تؤكّد الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أنّ بداية الاسبوع، ستكون استثنائية مع وجود القمر في برج المائي. كما أنّ هذا التواجد سيمنح الحظ لكل من مواليد السرطان، والحوت.



ينتقل القمر المكتمل إلى برج الأسد، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء، ممّا يمنح مواليد الأبراج النارية الحمل، الأسد، أجواء إيجابية، حيث يديرون أعمالهم بنجاح واطمئنان.



كما تُنوّه عقيقي إلى أنّ يومي، الثلاثاء والأربعاء، هما الأصعب فلكيًا وعالميًّا، حيث يتزامنان مع مربعات فلكية معاكسة ومواجهات دقيقة بين القمر المكتمل في الأسد وأورانوس في الثور، بالإضافة إلى مربعات مع الكواكب المجتمعة في الدلو، مثل الشمس وبلوتون وعطارد. وقد نشهد لضغوطٍ عالمية، وقد تكون هناك إنذارات بحدوث زلازل أو خسائر في البورصة العالمية، نظرًا لارتباط هذا الاكتمال بقضايا الأرض والمال.

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وتجدر الاشارة إلى أنّ نهار الاربعاء 12 شباط، هو يوم فلكي مهمّ جدًّا، حيث سيكتمل القمر في برج . ويحمل هذا الحدث تأثيرات ملحوظة، خاصة لمواليد الأبراج النارية والهوائية. إذ إنّ طاقة القمر في برج ناري قد تسبب بعض التحديات لمواليد والعقرب والدلو، ولكنها في الوقت نفسه تمنح قوة كبيرة وتفتح آفاقًا جديدة.







أمّا بالنّسبة لنهاية الاسبوع، أي يومي الخميس والجمعة، ينتقل القمر إلى برج العذراء الترابي، ممّا يحسن ظروف مواليد والعذراء والجدي.



أمّا حركة الكواكب فهي على الشكل التالي:

- الشمس وبلوتون وعطارد في الدلو

- الزهرة في

- المشتري في الجوزاء

- زحل ونبتون في

- أورانوس في

- المريخ في تابعوا جاكلين عقيقي علىوتجدر الاشارة إلى أنّ نهار الاربعاء 12 شباط، هو يوم فلكي مهمّ جدًّا، حيث سيكتمل القمر في برج . ويحمل هذا الحدث تأثيرات ملحوظة، خاصة لمواليد الأبراج النارية والهوائية. إذ إنّ طاقة القمر في برج ناري قد تسبب بعض التحديات لمواليد والعقرب والدلو، ولكنها في الوقت نفسه تمنح قوة كبيرة وتفتح آفاقًا جديدة.أمّا بالنّسبة لنهاية الاسبوع، أي يومي الخميس والجمعة، ينتقل القمر إلى برج العذراء الترابي، ممّا يحسن ظروف مواليد والعذراء والجدي.أمّا حركة الكواكب فهي على الشكل التالي:- الشمس وبلوتون وعطارد في الدلو- الزهرة في- المشتري في الجوزاء- زحل ونبتون في- أورانوس في- المريخ في