هل ستصبح نجمًا في عالم الفلك هذا الأسبوع؟

تؤكّد الخبيرة الفلكية، عقيقي، عبر أنّ الحدث الأبرز، حاليًا، في عالم الفلك هو تجمع الكواكب في برج الدلو، حيث تتواجد الشمس وعطارد، ممّا يساهم في الأوضاع على الصعيد المهني والمالي والاجتماعي لمواليد الجوزاء والميزان والدلو.



يُعتبر كوكب عطارد، الأقرب إلى الأرض، من الكواكب التي تؤثر بشكل مباشر على مجالات الكهرباء والاتصالات والعلاقات العامة والإنترنت. ومع وجوده في برج الدلو، تكون تأثيراته مريحة ومناسبة لمواليد الجوزاء والميزان والدلو.



وتعتبر عقيقي أنّ هذا الاسبوع شيشهد سلسلة من الأحداث الفلكية المهمة، حيث يتشكل مثلثان فلكيان ومربع فلكي.



الأول، يحدث بين القمر في من السبت إلى الاثنين، مع الشمس في آخر درجاتها في الدلو، إلى جانب بلوتون وعطارد. كما يتشكل مثلث آخر مع المشتري، كوكب الحظ الأكبر، من الجوزاء، مما يخلق ظروفًا رائعة تخدم مصالح الأبراج الهوائية.



أمّا الفلكي الثاني، فيتكون بين القمر في العقرب والشمس في أوّل درجات برج الحوت، بالإضافة إلى مثلثات مع زحل ونبتون في الحوت، ومثلث مع المريخ المتراجع في السرطان. وهذه التأثيرات المائية تُعزّز من قدرات مواليد السرطان والعقرب والحوت، مما يجعلهم ملوك الأبراج في هذا الأسبوع.

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فيما يتعلق بالمربع الفلكي، يصل القمر إلى القوس يوم الجمعة ليشكل مربعات فلكية مع الشمس وزحل ونبتون من الحوت، ومربع آخر مع المشتري من الجوزاء. هذه المربعات قد تؤدي إلى مواجهات قانونية وقضائية، بالإضافة إلى حساسية زائدة وعصبية وتوتر لمواليد الجوزاء والعذراء والحوت، لذا يُنصح بالانتباه.



كما تسيطر على بداية الأسبوع أجواء هوائية مع وجود القمر في بين السبت والاثنين، حيث يتشكل مثلث فلكي مع الشمس في آخر درجاتها في الدلو، إلى جانب بلوتون وعطارد، ومثلث مع المشتري في الجوزاء. وتُعتبر هذه الأيام من أجمل أيام الأسبوع بالنسبة للأبراج الهوائية.



بين الثلاثاء والخميس، ينتقل القمر إلى العقرب وتنتقل الشمس إلى الحوت، ممّا يؤدي إلى تشكيل مثلث مائي مع زحل ونبتون، ومثلث مع المريخ المتراجع في السرطان. هذه التأثيرات تدعم الأبراج المائية وتوفر لها فرصة مناسبة لتحقيق إنجازات، حيث تكون الاتصالات واللقاءات والزيارات مهمة جدًا، وقد يشارك مواليد الأبراج المائية في ورش عمل أو مفاوضات أو أبحاث مهمة.



يصل القمر إلى القوس الناري يوم الجمعة، ليشكل مربعًا فلكيًا مع الشمس من الحوت، ممّا يقدم تسهيلات وحظوظ لمواليد الحمل والأسد والقوس، حيث يعيشون يومًا مليئًا بالحظ والسفر والمشاريع الجديدة.







أمّا بالنسبة لتنقلات الكواكب، فهي على الشكل التالي:

- الشمس وعطارد وبلوتون في لغاية 28 شباط.

- تنتقل الشمس إلى الحوت لتنضم إلى نبتون وزحل.

- المريخ متراجع في السرطان.

- الزهرة في الحمل.

- أورانوس في الثور.

- المشتري في الجوزاء.