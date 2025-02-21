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في الاسبوع الاخير من شباط.. "عاصفة فلكية" على الابواب!
أخبار الأبراج
2025-02-21 | 00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
740 مشاهدة
تتوقّع الخبيرة الفلكية
جاكلين
عقيقي، عبر السومرية، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 22 الى الجمعة 28 شباط 2025، مجموعة من الأحداث الفلكية المهمة التي ستُؤثّر بطرق متنوعة على الأبراج.
وبحسب التوقعات، فإنّ الابراج ستكون على موعد مع بدايات جديدة وفرص مميّزة.
تُؤكّد الخبيرة الفلكية
جاكلين
عقيقي، عبر السومرية، أنّ السماء تشهد في هذه الفترة تحولات فلكية كبيرة ومثيرة، تحمل في طياتها أخبارًا واعدة ومليئة بالأمل، خاصةً لمواليد الأبراج المائية: السرطان، العقرب، والحوت. هذه التغيّرات تُعدّ استثنائية وتأتي مُحمّلة بفرص جديدة وأجواء إيجابية قد تطبع الأسابيع القادمة ببصمة مميزة.
ويُعد تقدّم كوكب المريخ في برج
السرطان
الحدث الفلكي البارز هذا الأسبوع. فبدءًا من يوم 24 شباط، سيبدأ المريخ في التقدّم إلى
الأمام
في برج السرطان، وهو ما يُعتبر علامة إيجابية تشير إلى ارتياح نسبي في الأجواء العامة. هذا التقدم يأتي بالتزامن مع تحركات إيجابية أخرى للكواكب، ممّا يُعزّز من فرص التحسن والتغيير الإيجابي.
ومع ذلك، فإنّ شهر آذار القادم يحمل في طياته بعض المؤشرات الفلكية التي قد تُنذر بفترة أكثر صعوبة، خاصةً مع وجود كسوف وخسوف، بالإضافة إلى تراجع كوكبي الزهرة وعطارد. هذه العوامل قد تُشير إلى حدوث تحولات صعبة أو أحداث غير متوقعة.
على الصعيد العالمي، تُحذّر عقيقي من أنّ تقدّم المريخ في
السرطان
يطرح احتمالية حدوث كوارث أو صراعات، نظرًا لطبيعة المريخ التي ترتبط بالحروب والنار والحديد. لذلك، قد تشهد الفترة القادمة توترات عالمية أو أحداث عنيفة.
بالنسبة لمواليد برج السرطان، فإنّ تقدم المريخ في برجهم سيكون بمثابة نسمة هواء منعشة. إذ ستتخلص هذه الأبراج من العلاقات السامة والمؤذية، مما سيمكّنها من بدء صفحة جديدة مليئة بالتفاؤل والإنجازات. كما أنّ الزوايا الفلكية الإيجابية بين المريخ وكواكب أخرى ستكون لصالح مواليد الأبراج المائية والترابية، ممّا يُعزز من فرصهم في تحقيق الاستقرار والنجاح.
تابعوا
جاكلين
عقيقي على
يوتيوب
السومرية
.
من جهة أخرى، تُعدُّ ولادة القمر في برج
الحوت
حدثًا فلكيًا مهمًا ومميزًا، خاصةً لمواليد الأبراج المائية. هذا الحدث يحمل معه بدايات جديدة، سحرًا، وجاذبية، ممّا يفتح أبوابًا للحب والفرص غير المتوقعة.
ستكون هذه الفترة مليئة بالآمال والتطلعات، سواء على الصعيد المهني أو المالي. قد تشهد هذه الأبراج تغييرات إيجابية، مثل الانتقال إلى منزل جديد، تغيير العمل، أو حتى تحقيق أحلام كانت تبدو بعيدة.
ستكون تحركات القمر خلال الأسبوع محملة بالتأثيرات الإيجابية لجميع الأبراج. ففي يومي السبت والأحد، سيكون القمر في برج القوس، مما يعزز من فرص النجاح والتفاؤل. بينما في يومي الاثنين والثلاثاء، سينتقل القمر إلى برج الجدي، ممّا سيعزز من فرص المكاسب المالية والنجاح العملي لمواليد الأبراج الترابية: الثور، العذراء، والجدي.
مع انتقال القمر إلى برج الدلو يومي الثلاثاء والأربعاء، ستشهد الأبراج الهوائية (الجوزاء، الميزان، والدلو) تأثيرات إيجابية تزيد من ثقتهم وقدرتهم على تخطي العقبات. أمّا يومي الخميس والجمعة، سينتقل القمر إلى برج الحوت، ممّا سيزيد من فرص البدايات الجديدة والمشاريع الواعدة لمواليد الأبراج المائية.
وتستمر التأثيرات الإيجابية للكواكب المائية (الشمس، نبتون، عطارد، وزحل) في برج الحوت، ممّا يُعزّز من الأجواء الإيجابية لمواليد الأبراج المائية. هذه الفترة ستكون مليئة بالحيوية والإنجازات، حيث ستتمكن هذه الأبراج من استعادة طاقتها وتحقيق أهدافها بثقة وعزيمة.
أمّا حركة الكواكب فهي على الشكل التالي:
- عطارد وزحل في
الحوت
- المشتري في الجوزاء
- وبلوتون في الدلو
- أورانوس في الثور
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