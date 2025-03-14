بين تراجع الزهرة وعطارد: مرحلة فلكية حرجة ومصير الابراج على المحك!

تتوقّع الخبيرة الفلكية عقيقي، عبر السومرية، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 15 آذار حتّى الجمعة 21 آذار 2025، سلسلة من الأحداث الفلكية المهمة التي ستترك بصمتها على حياة الابراج اليومية.

بالنّسبة للخبيرة الفلكية، عقيقي، فإنّ الحدث الابرز لهذا الاسبوع هو تراجع كوكب عطارد في برج الحمل، الذي يبدأ يوم السبت 15 آذار/مارس ويستمر حتى 7 نيسان/أبريل. بالإضافة إلى ذلك، يتراجع كوكب الزهرة أيضًا في برج الحمل حتّى تاريخ 13 نيسان/أبريل. ويُعتبر تراجع هذين الكوكبين معًا في برج ناري مثل الحمل مرحلة دقيقة وحساسة، خاصةً وأنّنا نعيش في فترة فلكية صعبة تُعتبر من أخطر الفترات لهذا العام.

تراجع عطارد، الكوكب الأقرب إلى الأرض، يعني أن تأثيره على الابراج سيكون مباشرًا وقويًا. لذلك، تنصح عقيقي بالحذر الشديد جوانب عدّة مثل تجنب التوقيع على عقود أو بدء مشاريع جديدة دون دراسة متأنية، والانتباه إلى الأمور القانونية والقضائية التي قد تكون معقدة. بالإضافة إلى الحذر أثناء التنقلات والسفر لتجنب المشاكل. كما أنّ الأعطال الإلكترونية، مثل مشاكل الكمبيوتر والهواتف النقالة، قد تكون متكرّرة خلال هذه الفترة.

أمّا تراجع الزهرة، كوكب الحب والمال والجمال، فيؤثر بشكلٍ كبير على حياتنا العاطفية والمادية. لذا تشدّد عقيقي على ضرورة تجنّب بدء علاقات عاطفية جديدة، حيث قد تكون عرضة للمشاكل العائلية والعاطفية. كما يجب الانتباه إلى الحركة المالية، حيث قد تشهد تراجعًا في الحظوظ المالية، وتجنب عقود البيع والشراء إلا بعد دراسة دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، يُفضل الامتناع عن العمليات الجراحية إلا للضرورة القصوى.

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تراجع الزهرة وعطارد معًا يؤثر أيضًا على قطاعات عدّة، مثل الأنظمة المالية العالمية التي قد تشهد تقلبات كبيرة، وقطاع الأزياء والجمال الذي قد يتراجع فيه الطلب على المنتجات الفاخرة. كما أنّ قطاع المستشفيات والسجون يُعتبر من العناوين البارزة خلال شهر آذار/مارس.

وإلى جانب تراجع عطارد والزهرة، نشهد أيضًا حركة الكواكب الأخرى، مثل بلوتون في الدلو، والمشتري في الجوزاء، والمريخ في السرطان، وأورانوس في الثور، وزحل ونبتون في الحوت. هذه الحركات الفلكية تضيف طبقات إضافية من التعقيد والتأثير على حياة الابراج.

من جهة أخرى، وتحديدًا يوم الخميس 20 آذار/مارس، تنتقل الشمس من برج الحوت إلى برج الحمل، معلنةً بداية شهر شمسي جديد. هذا الانتقال يحمل معه التقدم المهني والتألق والشهرة، خاصةً لمواليد الأبراج النارية مثل الحمل والأسد والقوس. كما يُعتبر وقتًا مناسبًا لبدء مشاريع جديدة والمشاركة في أحداث مهمة.

وفيما يخصّ حركة القمر هذا الأسبوع، فستكون كالتالي:

يومي السبت والأحد، يكون القمر في الميزان، ممّا يعزز الحظ لمواليد الجوزاء والميزان والدلو، ويحمل تسويات قانونية ومشاريع جديدة.

من الاثنين إلى الأربعاء، ينتقل القمر إلى العقرب، ممّا يُحفز على اتخاذ خيارات جديدة ويجلب المكافآت لمواليد السرطان والعقرب والحوت.

أمّا يومي الخميس والجمعة، فيكون القمر في القوس، ممّا يُشجع مواليد الحمل والأسد والقوس على التوقيع على عقود جديدة أو إبرام صفقات مالية مهمة.