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الأبراج النارية والهوائية ملوك فصل الربيع!
أخبار الأبراج
2025-03-21 | 01:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
606 شوهد
تتوقّع الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر
السومرية
، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 22 آذار حتّى الجمعة 28 2025، سلسلة من الأحداث الفلكية الملئية بالفرص والتحديات لكلّ الابراج.
تعتبر الخبيرة الفلكية، جاكلين عقيقي، عبر
السومرية
، أن يبدأ هذا الأسبوع الفلكي ببداية فصل الربيع، الذي يُعتبر فترة مُلهمة ومليئة بالطاقة الإيجابية، خاصةً للأبراج النارية والهوائية. وفقًا للخريطة الفلكية، فإن مواليد الأبراج النارية (الحمل، الأسد، القوس) والهوائية (الجوزاء، الدلو) سيكونون في صدارة الأحداث هذا الأسبوع. يتمتع هؤلاء الأشخاص بدعم قوي من الكواكب، مما يجعلهم الأكثر حظًا وتفاؤلًا.
فالشمس، عطارد المتراجع، والزهرة المتراجعة في برج الحمل تُشكل تأثيرات إيجابية كبيرة عليهم، مما يعزز فرصهم في تحقيق النجاحات على المستوى الشخصي والمهني. يُتوقع أن تشهد هذه الفترة أخبارًا طيبة، وفرصًا للربح، وإمكانيات للسفر. أبواب النجاح ستكون مفتوحة على مصراعيها لمواليد الأبراج النارية، الذين سيتمكنون من تحقيق أهدافهم بسهولة نسبية. فالفترة الحالية تُعد كنزًا من الفرص الذهبية التي يجب استغلالها بحكمة.
يبدأ الأسبوع بوجود القمر في برج
الجدي
، مما يُشكل مربعًا مع الشمس في برج الحمل. هذا التكوين الفلكي يُعتبر بمثابة فسحة أمل ونجاح لمواليد الأبراج الترابية (الثور،
العذراء
، الجدي)، حيث يشعرون بالارتياح والاستقرار. مع بداية الثلاثاء والأربعاء، ينتقل القمر إلى برج
الدلو
، ممّا يعزز البراعة الذهنية لمواليد الأبراج الهوائية (الجوزاء،
الميزان
، الدلو). هذه الفترة ستكون مثالية لطرح الأفكار الإبداعية وتنفيذها بثقة ومهارة. أمّا يومي الخميس والجمعة، فينتقل القمر إلى برج
الحوت
، ممّا يُعطي مواليد الأبراج المائية (السرطان، العقرب، الحوت) فرصة لوضع النقاط على الحروف واتخاذ قرارات حاسمة دون تردد أو خوف.
تابعوا جاكلين عقيقي على
يوتيوب
السومرية
.
وتؤكّد عقيقي أنّ حركة الكواكب ستؤثّر بشكل كبير على الأجواء العامة للأسبوع. فالشمس، عطارد المتراجع، والزهرة المتراجعة في برج الحمل تُشكل أجواءً عاطفية وعائلية ومهنية مميزة لمواليد الأبراج النارية. قد تشهد هذه الفترة أحداثًا سعيدة مثل الخطوبة، الزواج، أو نجاح أحد الأبناء. من ناحية أخرى، يُسبب عطارد المتراجع في برج الحمل بعض العرقلة والتأخير في أمور التواصل والتنقلات، خاصةً لمواليد الأبراج (السرطان،
الميزان
، الجدي). كما قد يشعر هؤلاء بتراجع في المعنويات وصعوبات في إتمام الأمور القانونية أو القضائية.
يُعد كوكب نبتون، الذي يتواجد في نقطة فلكية حرجة بين برجي
الحوت
والحمل، مصدرًا للقلق هذا الأسبوع. تأثيره السلبي قد يكون صعبًا على مواليد الأبراج (الجوزاء،
العذراء
، القوس)، حيث يُنصح بعدم المجازفة أو التسرع في اتخاذ القرارات. هذه الفترة تُعتبر متقلبة ومعقدة، لذا يجب الحذر وعدم الدخول في مغامرات غير محسوبة.
من الناحية المشرقة، يُقدم كوكب المشتري، الذي يتقدم في برج الجوزاء، دعمًا قويًا لمواليد الأبراج (الجوزاء،
الميزان
،
الدلو
، الحمل، الأسد). هذه الفترة ستكون مليئة بالطاقة الإيجابية والديناميكية، مما يسمح لهم بإجراء تغييرات إيجابية في روتينهم اليومي أو حتى في مظهرهم الخارجي. أمّا بالنسبة لمواليد العشرية الأولى من الأبراج (الثور، الأسد، العقرب، الدلو)، فقد يشعرون ببعض التعب والتراجع بسبب تأثيرات أورانوس والمريخ في برج
الثور
. ومع ذلك، يُنصح بالصبر وعدم الاستسلام للتحديات المؤقتة.
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